Происшествия 22 мая 2023, 15:03 Суд Петербурга огласил приговор 21-летней девушке, которая сбила четырех человек в Стрельне

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В Санкт-Петербурге Петродворцовый районный суд вынес приговор 21-летней девушке, которая сбила четырех человек на Волхонском шоссе. Об этом написали «Невские новости».

Авария произошла вечером 21 мая. Девушка, выезжая с второстепенной дороги, не справилась с управлением, в результате чего иномарка вылетела на обочину, сбила четырех человек и протаранила припаркованные иномарки. В аварии погибла 72-летняя женщина, двое мужчин и подросток попали в больницу.

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Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с трехлетним испытательным сроком. Также ей присудили штраф в пользу пострадавших и семьи погибшей.