Суд отправил жителя Екатеринбурга в колонию на 17 лет за убийство двух человек

Следствие установило, что в январе текущего года Александр Петельский вместе с женщиной и двумя мужчинами распивал у себя дома спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками разгорелся конфликт из-за денег, потраченных на алкоголь. Петельский взял кухонный нож и ранил им обоих мужчин. В результате потерпевшие скончались. Женщине удалось сбежать.

Отмечается, что осужденный обязан выплатить компенсацию семьям потерпевших в размере одного миллиона рублей, возместив при этом расходы на погребение.