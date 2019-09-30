Суд отправил жителя Екатеринбурга в колонию на 17 лет за убийство двух человек
В Екатеринбурге суд приговорил к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима уроженца Челябинской области за убийство двух мужчин, сообщило издание tagilcity.ru.
Следствие установило, что в январе текущего года Александр Петельский вместе с женщиной и двумя мужчинами распивал у себя дома спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками разгорелся конфликт из-за денег, потраченных на алкоголь. Петельский взял кухонный нож и ранил им обоих мужчин. В результате потерпевшие скончались. Женщине удалось сбежать.
Отмечается, что осужденный обязан выплатить компенсацию семьям потерпевших в размере одного миллиона рублей, возместив при этом расходы на погребение.