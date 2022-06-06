Суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева
Басманный суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева
Басманный суд Москвы отправил под стражу до 3 августа еще одного подозреваемого в подготовке покушения на известного тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил прошение следствия, задержанный проходит по статье УК «Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору».
Правоохранительные органы 25 апреля задержали шестерых участников запрещенной неонацистской группировки National Socialism/White Power*.
По данным Следственного комитета, они замышляли взорвать автомобиль Соловьева, после чего планировали покинуть Россию.
В ходе обыска силовики обнаружили в квартире подозреваемых поражающие элементы для самодельной бомбы, оружие, нацистскую символику и наркотические вещества.
Ранее Басманный суд отправил под стражу четырех участников группировки.
Президент Владимир Путин заявлял, что иностранные спецслужбы руками нацистов перешли на методы прямого террора в отношении представителей российских СМИ.
* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.