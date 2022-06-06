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    06 июня 2022, 11:56

    Суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

    Басманный суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

    Максим Зинкин

    Басманный суд Москвы отправил под стражу до 3 августа еще одного подозреваемого в подготовке покушения на известного тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

    Суд удовлетворил прошение следствия, задержанный проходит по статье УК «Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору».

    Правоохранительные органы 25 апреля задержали шестерых участников запрещенной неонацистской группировки National Socialism/White Power*.

    По данным Следственного комитета, они замышляли взорвать автомобиль Соловьева, после чего планировали покинуть Россию.

    В ходе обыска силовики обнаружили в квартире подозреваемых поражающие элементы для самодельной бомбы, оружие, нацистскую символику и наркотические вещества.

    Ранее Басманный суд отправил под стражу четырех участников группировки.

    Президент Владимир Путин заявлял, что иностранные спецслужбы руками нацистов перешли на методы прямого террора в отношении представителей российских СМИ.

    * National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.