Суд отправил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева

Басманный суд Москвы отправил под стражу до 3 августа еще одного подозреваемого в подготовке покушения на известного тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил прошение следствия, задержанный проходит по статье УК «Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору».

Правоохранительные органы 25 апреля задержали шестерых участников запрещенной неонацистской группировки National Socialism/White Power*.

По данным Следственного комитета, они замышляли взорвать автомобиль Соловьева, после чего планировали покинуть Россию.

В ходе обыска силовики обнаружили в квартире подозреваемых поражающие элементы для самодельной бомбы, оружие, нацистскую символику и наркотические вещества.

Ранее Басманный суд отправил под стражу четырех участников группировки.

Президент Владимир Путин заявлял, что иностранные спецслужбы руками нацистов перешли на методы прямого террора в отношении представителей российских СМИ.

* National Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация.