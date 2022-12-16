Происшествия 16 декабря 2022, 20:26 Суд отправил под домашний арест водителя BMW, насмерть сбившего пешехода Суд Москвы отправил под домашний арест до 15 февраля водителя, насмерть сбившего пешехода

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Суд отправил под домашний арест до 15 февраля водителя BMW, который наехал на пешеходов, сообщили в прокуратуре Москвы. Сам 35-летний мужчина просил оставить его на свободе до суда, но его прошение не удовлетворили.

Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель вину не признал. Он заявил, что соблюдал все правила дорожного движения. По его словам, увидев пешехода, он применил экстренное торможение, из-за чего его машину занесло.

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ДТП произошло 15 декабря в Даниловском районе Москвы. По версии следствия, обвиняемый не уступил дорогу пешеходу и совершил наезд на него. После этого машина влетела на остановку и наехала еще на двух пешеходов. Затем произошло столкновение с другим автомобилем.

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Пострадавший 31-летний мужчина скончался на месте. Два других пешехода оказались в больнице.