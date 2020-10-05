05 октября 2020, 19:53
Суд отправил под домашний арест виновницу смертельного ДТП в Челябинской области
В Челябинской области Чебаркульский городской суд отправил под домашний арест 29-летнюю женщину, виновную в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград».
В минувшую субботу в деревне Бутырки пьяная автоледи сбила трех детей, катавшихся на скутере. Один из них погиб, двух госпитализировали. Женщина попыталась скрыться с места происшествия, однако автоинспектора задержали ее. До 31 октября она будет находится под домашним арестом.