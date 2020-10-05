Суд отправил под домашний арест виновницу смертельного ДТП в Челябинской области

В минувшую субботу в деревне Бутырки пьяная автоледи сбила трех детей, катавшихся на скутере. Один из них погиб, двух госпитализировали. Женщина попыталась скрыться с места происшествия, однако автоинспектора задержали ее. До 31 октября она будет находится под домашним арестом.