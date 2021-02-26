Суд отправил под домашний арест начальника цеха после обрушения на фабрике в Норильске

Начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей» (входит в «Норникель») Дениса Курбатова отправили под домашний арест в рамках дела о гибели людей при обрушении в цеху. Об этом со ссылкой на Красноярский краевой суд сообщил «Интерфакс».

Курбатов будет находиться под домашним арестом до 19 апреля 2021 года. Накануне Норильский городской суд избрал аналогичную меру пресечения директору фабрики Александру Цымбалу. Ранее суд также заключил под стражу еще двух подозреваемых: главного инженера управления Илью Ананко и начальника отдела по технадзору Константина Василенко.

Обрушение произошло в цеху Норильской обогатительной фабрики «Медвежий ручей» 20 февраля. Под завалами оказались восемь сотрудников предприятия, трое из них погибли, остальных госпитализировали с травмами.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности. В рамках расследования следователи задержали четырех человек из числа руководителей предприятия.