07 сентября 2023, 20:11
Суд отправил под арест предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ростовской области
В Ростовской области суд отправил под арест предполагаемого виновника смертельной аварии с шестью погибшими. Об этом сообщил «Царьград».
ДТП произошло 4 сентября на трассе между Таганрогом и Покровским. Водитель за рулем отечественной машины ВАЗ-2110 не справился с управлением, после чего столкнулся с легковушкой Lada Priora. От полученных травм в аварии погибли шесть человек, еще два пострадали.
Реклама
Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Суд
ДТП
Реклама
Реклама