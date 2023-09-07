Происшествия 07 сентября 2023, 20:11 Суд отправил под арест предполагаемого виновника смертельного ДТП в Ростовской области

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В Ростовской области суд отправил под арест предполагаемого виновника смертельной аварии с шестью погибшими. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло 4 сентября на трассе между Таганрогом и Покровским. Водитель за рулем отечественной машины ВАЗ-2110 не справился с управлением, после чего столкнулся с легковушкой Lada Priora. От полученных травм в аварии погибли шесть человек, еще два пострадали.

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Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.