21 августа 2020, 16:39
Суд отменил приговор екатеринбуржцу за наезд на людей
Суд Свердловска рассмотрел апелляцию Владимира Пузырева, которому вынесли приговор за наезд на пешеходов на тротуаре. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Ранее мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Но теперь приговор отменили из-за нарушений.
«Дело возвращается в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — рассказали в суде.
Известно, что Пузырев выехал на тротуар на большой скорости, так как не хотел стоять в пробке, и в результате сбил трех человек.