Суд отменил приговор екатеринбуржцу за наезд на людей

Ранее мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Но теперь приговор отменили из-за нарушений.

«Дело возвращается в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — рассказали в суде.

Известно, что Пузырев выехал на тротуар на большой скорости, так как не хотел стоять в пробке, и в результате сбил трех человек.