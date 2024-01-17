Происшествия 17 января 2024, 13:25 Суд отменил отказ в аресте блогера, оскорбившего русских девушек Мосгорсуд отменил отказ арестовать блогера Джумабоя, оскорбившего россиянок Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда удовлетворила апелляцию по делу 23-летнего блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. В результате отменили решение об отказе арестовывать фигуранта по делу об оскорблении россиянок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Материалы передадут на новое рассмотрение. Таким образом, решение Симоновского районного суда об освобождении отменили.

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Блогера задержали 7 января из-за ролика, который молодой человек опубликовал 9 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Спустя несколько дней прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера. Молодому человеку и до этого предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды.