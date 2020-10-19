Суд освободил петербурженку, расчленившую соседа

Жительницу Санкт-Петербурга, обвиняемую в убийстве и расчленении своего соседа приговорили всего к полутора годам ограничения свободы — и освободили прямо на заседании. В суде женщина не признала свою вину, заявив, что действовала в целях самообороны. Судья принял сторону обвиняемой и переквалифицировал дело.

«Октябрьский районный суд признал Алферову виновной по ч.1 ст. 108 УК РФ, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы суда.

По данным следствия, весной 2019 года у Алферовой возникла личная неприязнь к соседу, из-за чего она нанесла по его голове несколько ударов, а после расчленила и вывезла тело на Канонерский остров. Что конкретно стало причиной конфликта — неизвестно.

Ранее стало известно, что в отношении мужчины, который убил и расчленил своего знакомого, возбуждено уголовное дело и направлено в краснодарский суд. По предварительным данным, у мужчин возникла ссора. Один другого порезал ножом, после расчленил и закопал тело возле авторынка.