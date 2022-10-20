«Бил ее и проявлял агрессию к детям». Журналистку, обвиняемую в убийстве бывшего мужа, оставили в СИЗО | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 21:53 «Бил ее и проявлял агрессию к детям». Журналистку, обвиняемую в убийстве бывшего мужа, оставили в СИЗО Суд оставил в силе решение об аресте журналистки Оксаны Гончаровой freepik.com

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Московский областной суд оставил в силе решение об аресте бывшей журналистки РБК и «Ведомостей» Оксаны Гончаровой. Как сообщает журнал «Новый очаг», она обвиняется в убийстве бывшего мужа. По словам ее коллег, женщина 15 лет подвергалась домашнему насилию.

«У нее нет ни одного целого ребра, сломан нос, неоднократно выбиты зубы. Она рассталась с ее гражданским супругом много лет назад, но он все время приходил, избивал ее и проявлял агрессию к детям», — написала коллега Оксаны.

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Адвокат просил сменить меру пресечения на домашний арест. Выйти из СИЗО на время следствия женщина хотела, чтобы продолжать заботиться о детях и работать. У Гончаровой трое сыновей, самому младшему исполнилось четыре года. У одного из детей — болезнь, требующая постоянного ухода.

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Гончарову арестовали 30 сентября. Коллеги журналистки писали, что она случайно «нанесла смертельный удар», когда защищалась во время нападения бывшего мужа.