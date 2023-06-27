Происшествия 27 июня 2023, 19:15 Суд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Илью Сачкова РИА «Новости»

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Мосгорсуд решил оставить под стражей основателя компании Group-IB Илью Сачкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Во вторник, 27 июня в Московском городском суде отказали адвокатам, которые ходатайствовали о возвращении материалов уголовного дела прокурору и изменении меры пресечения для Ильи Сачкова. По словам адвоката Сергея Афанасьева, его подзащитному продлили срок ареста до 14 декабря.

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Международная компания Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений. Ее основателя Илью Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Свою вину ни в государственной измене, ни в сотрудничестве с иностранной разведкой он не признал. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело против него засекречено, поэтому другие обстоятельства не разглашаются.

Ранее суд приговорил экс-профессора МФТИ к 12 годам колонии за госизмену.