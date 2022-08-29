Суд Оренбурга рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего человека

Женщину-водителя автобуса, которая сбила пешехода, будут судить в Оренбурге. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Промышленного районного суда.

ДТП произошло в июне 2022 года. Женщина сбила пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель не успела затормозить, потому что ветки мешали обзору. В результате пострадавший погиб от полученных травм. Женщине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.