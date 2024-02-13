Происшествия 13 февраля 2024, 17:17 Суд оправдал жителя Тобольска, ударившего мужчину ножом в новогоднюю ночь

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Тобольский городской суд оправдал жителя Тюменской области, который ударил ножом мужчину возле одного из городских кафе 1 января 2023 года. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, в новогоднюю ночь между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, началась драка. Во время потасовки потерпевшего ударили ножом в живот, от полученных ранений тот скончался.

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Отмечается, что ранее адвокат обвиняемого заявил, что его клиент в драке защищался. Потерпевший также имел при себе холодное оружие.