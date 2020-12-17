Суд огласил приговор жителю Крыма, сбившему насмерть ребенка

13 августа этого года 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-210774, двигался по улице Гагарина села Новосельцево. Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего сбил троих детей.

Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. У двух других детей 10-и и двух лет врачи обнаружили гематомы и ссадины. Житель Крыма признал свою вину в содеянном.

«(Мужчина) приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.