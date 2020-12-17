17 декабря 2020, 16:01
Суд огласил приговор жителю Крыма, сбившему насмерть ребенка
Суд признал жителя Крыма виновным по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть ребенка, информирует онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного управления Следственного комитета РФ по региону.
13 августа этого года 34-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-210774, двигался по улице Гагарина села Новосельцево. Водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, в результате чего сбил троих детей.
Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. У двух других детей 10-и и двух лет врачи обнаружили гематомы и ссадины. Житель Крыма признал свою вину в содеянном.
«(Мужчина) приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.