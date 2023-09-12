12 сентября 2023, 18:33
Суд обязал выплатить пострадавшему от нападения собаки ребенку 20 тысяч рублей
В Ставропольском крае суд обязал администрацию Труновского района выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей за моральный вред ребенку, которого укусила собака. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным ведомства, после нападения бездомного пса мальчика доставили в больницу, где он прошел курс лечения.
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Отмечается, что отловом бродячих животных должна была заниматься администрация округа, однако никаких действенных мер для решения вопроса предпринято не было.
Собаки
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