Суд не стал арестовывать устроивших драку болельщиков «Локомотива»

Измайловский районный суд столицы не стал арестовывать болельщиков «Локомотива». Ранее их задержали по делу о драке с фанатами «Зенита», сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что представители правоохранительных органов после потасовки между футбольными фанатами задержали семь человек 30 августа. Следователи ходатайствовали об аресте четверых из них, информирует Nation News.

По информации полиции, инцидент случился после футбольной игры «Локомотива» и «Зенита» в Москве. Болельщики столичного клуба вступили в драку с фанатами из Петербурга. Конфликт произошел в кафе.