Суд не оправдал пенсионера, отсидевшего 13 лет за чужое преступление

Президиум Верховного суда России не стал отменять приговор 82-летнему пенсионеру Фаткулле Исхакову из Уфы, который отсидел 13 лет, но, как выяснилось потом, за чужое преступление. Исхаков заявил, что намерен и дальше бороться за справедливость.

Исхаков осудили еще в 1959 году, приговорив к 13 годам заключения за покушение на убийство двух человек. Впоследствии свидетели сознались, что оговорили Исхакова. Нашелся и настоящий преступник, который во всем сознался. Между тем Исхакова так и не оправдали. На протяжении 20 лет Исхаков добивается своей реабилитации.

Президиум Верховного суда удовлетворил представление главы инстанции Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Исхакова, но приговор не отменил, а направил дело в Шестой кассационный суд Самары. По словам адвоката Исхакова, вопрос об отмене приговора самарский суд решит не раньше чем через 2–2,5 месяца.

Исхаков рассказал «360», что намерен бороться до конца.

«Обидно, конечно. Они затягивают, никто не хочет решать вопрос, 63 года волокитой занимаются. Я надеялся, что хотя бы президиум Верховного суда РФ, умные люди сидят, все понимают… Нет, они ждут, чтобы я ушел в иной мир. Человека нет, и дела нет, больше нет причины. Но ясно ведь, доказана моя непричастность», — сказал Исхаков.