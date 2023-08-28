28 августа 2023, 18:09
Суд назначил жителю Пензенской области обязательные работы за незаконный вылов рыбы
В Пензенской области суд назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ местному жителю за незаконный вылов карпа. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 67-летний мужчина отправился на рыбалку на водохранилище «Междуреченское». Он ловил карпов в период нереста при помощи сети, что запрещено законом.
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Отмечается, что общая сумма ущерба водным биологическим ресурсам составила почти четыре тысячи рублей.
Пенза
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