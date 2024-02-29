Происшествия 29 февраля 2024, 14:38 Суд назначил штраф в 35 тысяч рублей таксисту, который обокрал пассажира в Пермском крае

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В Чайковском Пермского края суд назначил штраф в размере 35 тысяч рублей 41-летнему таксисту, который обокрал пассажира. Об этом сообщил сайт properm.ru.

Осенью прошлого года пассажир отдал водителю свой смартфон, чтобы тот ввел свой номер телефона для оплаты за проезд через приложение банка. Таксист воспользовался ситуацией и перевел на свой счет 20 тысяч рублей.

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Отмечается, что деньги мужчина украл для погашения кредита.