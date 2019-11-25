Суд назначил семье из Оренбурга штраф в 250 тысяч за сломанную бензоколонку

ЧП случилось из-за того, что водитель забыл вынуть пистолет из бака и начал движение. В результате одна из колонок повредилась. Владелец АЗС обратился в суд и потребовал возмещения ущерба, который оценил в 281 000 рублей. В сумму вошли не только предполагаемые расходы на ремонт оборудования, но и оплата судебных издержек.

После проведения экспертиз сумму снизили до 250 000 рублей и плюс оплата пошлин в размере около 6000 рублей. Суд назначил ответчиком супругу водителя, поскольку у него на момент происшествия не было водительских прав и полиса ОСАГО.