Суд назначил пожизненное заключение убийце ветерана

Виновный совершил преступление 24 ноября 2018 года в состоянии алкогольного опьянения. Во время застолья он стал избивать свою супругу руками, ногами и фрагментом деревянной ножки от стула. Позже медики диагностировали ей черепно-мозговую травму.

Потерпевшая решила спрятаться в комнате, где были бабушка и дедушка нападавшего. Пожилые люди попытались защитить жертву, однако сами попали под удар. Мужчина начал избивать их. После чего сдавил руками шею 91-летней бабушки. Она была ветераном Великой Отечественной войны.

Мужчина в возрасте 90 лет скончался в больнице от полученных травм.