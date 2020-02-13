13 февраля 2020, 16:08
Суд назначил пожизненное заключение убийце ветерана
Саратовский суд назначил местному жителю пожизненное заключение. Осенью 2018 года он убил двух пожилых человек. Один из погибших был ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт СК.
Виновный совершил преступление 24 ноября 2018 года в состоянии алкогольного опьянения. Во время застолья он стал избивать свою супругу руками, ногами и фрагментом деревянной ножки от стула. Позже медики диагностировали ей черепно-мозговую травму.
Потерпевшая решила спрятаться в комнате, где были бабушка и дедушка нападавшего. Пожилые люди попытались защитить жертву, однако сами попали под удар. Мужчина начал избивать их. После чего сдавил руками шею 91-летней бабушки. Она была ветераном Великой Отечественной войны.
Мужчина в возрасте 90 лет скончался в больнице от полученных травм.