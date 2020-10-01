Суд назначил дату рассмотрения дела Рамиля Шамсутдинова

Один из адвокатов стрелка сообщил, что формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 29 октября. Во вторник, 29 сентября по этому делу прошло предварительное слушание в суде. Прокуратурa заявилa о смягчающих обстоятельствах.

По версии следствия, 25 октября минувшего года Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, двое были ранены. Солдат признал вину и подробно рассказал о совершенных им преступлениях. Семьи погибших потребовали от него около 27 миллионов рублей компенсации.