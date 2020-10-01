01 октября 2020, 10:47
Суд назначил дату рассмотрения дела Рамиля Шамсутдинова
Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Молодой человек обвиняется в расстреле сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкалья, информирует ИА НСН.
Один из адвокатов стрелка сообщил, что формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 29 октября. Во вторник, 29 сентября по этому делу прошло предварительное слушание в суде. Прокуратурa заявилa о смягчающих обстоятельствах.
По версии следствия, 25 октября минувшего года Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, двое были ранены. Солдат признал вину и подробно рассказал о совершенных им преступлениях. Семьи погибших потребовали от него около 27 миллионов рублей компенсации.