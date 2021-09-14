Суд над мужчиной, откусившим ухо коллеге на корпоративе, пройдет в Курске

Житель Курска во время корпоратива ввязался в драку с коллегой. В ходе конфликта он откусил оппоненту ухо. В ближайшее время над мужчиной пройдет суд. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Следователи установили, что между коллегами во время корпоратива завязался конфликт. Затем он перерос в драку, в ходе которой один из мужчин откусил другому ухо. Врачам удалось сохранить слух пострадавшему.



Следователи завели уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину. На анный момент мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Суд также будет решать вопрос о возмещении материального и морального ущерба.