Происшествия 30 января 2024, 18:11 Суд на Урале оправдал водителя автобуса, сбившего насмерть 8 человек Суд на Урале оправдал водителя автобуса по делу о гибели 8 человек в ДТП РИА «Новости»

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Суд на Урале прекратил уголовное преследование фигурантов дела о ДТП с автобусом, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Смертельная авария произошла в ЗАТО Лесном 10 июня 2021 года. У рейсового автобуса, в котором ехали более 40 пассажиров, отказали тормоза на крутом спуске. Водитель не смог остановить транспорт и протаранил ворота местного предприятия, за которыми были люди.

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Восемь человек, находившихся на территории предприятия, погибли, еще двое получили травмы. Внутри автобуса никто не пострадал.

В мае 2023 года суд Лесного признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек. Мужчину приговорили к четырем годам принудительных работ и удержанию 5% из зарплаты в пользу государства. Также водителю на 2,5 года запретили управлять любым транспортом.

Вторым фигурантом стал собственник автотранспортного предприятия, владевшего автобусом. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорили к ограничения свободы на один год.

Во время рассмотрения дела в апелляционном суде водитель отказался признавать вину. Собственник предприятия признал вину и извинился перед потерпевшими.

Суд апелляционной инстанции рассмотрел дело 30 января и отменил наказание владельцу предприятия в связи с истечением срока давности.

«Приговор в отношении Зелева А.В. (водитель. — прим. ред.) отменен и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию», — указала пресс-служба.

Поскольку суд первой инстанции нарушил правила рассмотрения гражданских исков, приговор в части удовлетворения требований потерпевших отменили. Эту часть дела отправили на новое разбирательство.

Ранее в Челябинске возбудили дело против водителя автобуса, насмерть сбившего человека. Фигурант предстанет перед судом за наезд на пешехода на зебре.