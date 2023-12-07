Суд на Кубани отправил под арест фигуранта дела об убийстве 14-летней давности

Правоохранителям удалось задержать мужчину, который убил знакомого в Геленджике 14 лет назад. Злоумышленника нашли на территории Ингушетии, где он скрывался под чужим именем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.