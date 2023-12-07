Происшествия

07 декабря 2023, 17:31

Суд на Кубани отправил под арест фигуранта дела об убийстве 14-летней давности

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Правоохранителям удалось задержать мужчину, который убил знакомого в Геленджике 14 лет назад. Злоумышленника нашли на территории Ингушетии, где он скрывался под чужим именем. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно данным ведомства, в августе 2009 года фигурант поссорился со своим приятелем. В ходе конфликта он ударил его ножом. Ранение оказалось смертельным.

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Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Убийства

Суд

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