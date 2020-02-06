06 февраля 2020, 14:22
Суд может дать 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского
Прокурор предложил посадить на 18 лет Нурлана Муратова, который убил полицейского на станции «Курская». Инцидент произошел 3 сентября 2018 года. Об этом написало РИА «Новости».
Суд присяжных уже признал Муратова виновным. Прокурор предложил наказание в качестве 18 лет колонии строгого режима.
RT напомнил, что 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов. По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.