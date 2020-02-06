Суд может дать 18 лет колонии обвиняемому в убийстве полицейского

Суд присяжных уже признал Муратова виновным. Прокурор предложил наказание в качестве 18 лет колонии строгого режима.

RT напомнил, что 23-летний сотрудник полиции Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов. По дороге в отделение мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову.