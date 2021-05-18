Суд лишил прав женщину, сбившую ребенка на Maserati в Подмосковье

Мировой суд лишил прав сроком на один год Сабину Ферулеву — участницу ДТП с 11-летним ребенком в Одинцовском районе Подмосковья. «360» ознакомился с постановлением суда.

Дело рассмотрели 18 мая. Судья признал Ферулеву виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Водительское удостоверение ей нужно сдать в отдел ГИБДД. Постановление можно обжаловать в Одинцовском городском суде.

Авария произошла в феврале 2021 года в элитном поселке Горки-2. Женщина на Maserati наехала на ребенка, не успевшего увернуться из-под колес, и покинула место происшествия.

По словам отца ребенка, машина проехала мальчику по ногам. В травмпункте пострадавшему диагностировали перелом и наложили гипс. Водитель Maserati заехала на свой участок и закрыла ворота.

Отец ребенка — руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. За рулем Maserati находилась соседка Бородиных Сабина Ферулева.

Пострадавшая сторона будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении Ферулевой, рассказала «360» адвокат Бородина Динара Ирисбиева.

По ее словам, виновница аварии свою вину «по факту не признала» и не принесла извинений ребенку или родителям.

«Ее позиция состоит в том, что она не совершала никакого наезда», — уточнила защитница.

По мнению Ирисбиевой, это было сделано, чтобы избежать уголовной ответственности.

«После вступления в силу сегодняшнего решения мы будем писать заявление в Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности по статье 125 УК за оставление несовершеннолетнего в опасности», — сообщила собеседница