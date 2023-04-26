Происшествия 26 апреля 2023, 16:32 Суд Красноярского края рассмотрит дело о незаконной вырубке деревьев в Иланском районе

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В Иланском районном суде Красноярского края рассмотрят дело о незаконной вырубке деревьев на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По информации следствия, местный житель использовал договоры купли-продажи лесных насаждений, которые были оформлены на имена других граждан, чтобы заготавливать древесину для личных целей, написал newizv.ru.

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Сумма ущерба составила 108 миллионов рублей. В результате противоправных действий был вырублен лес на площади более 80 гектаров. На имущество подозреваемого и его подельников наложили арест.