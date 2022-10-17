Суд Красноярска вынес приговор женщине, которая продала младенца за 850 тыс руб | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 14:37 Поделиться Telegram

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Viber Суд Красноярска вынес приговор женщине, которая продала младенца за 850 тыс руб

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В Красноярске суд вынес наказание женщине, которая за 850 рублей продала новорожденного младенца. Об этом сообщил ТАСС.

Как выяснило следствие, мать новорожденного получила свидетельство о рождении ребенка, затем оформила доверенность на руководителя фирмы и его сообщников, которая позволяла им в своих целях распоряжаться младенцем. После процедуры она получила обещанную сумму, написало РИА ФАН.

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Суд приговорил ее к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно.

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