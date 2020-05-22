    22 мая 2020, 14:22

    Суд Краснодара вынес приговор местному жителю за грабеж пожилых женщин

    Ольга Ситникова

    Житель Краснодара в возрасте 27 лет грабил пожилых женщин с июня по июль 2019 года. Общий ущерб достиг 115 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

    Обвиняемый срывал с пострадавших золотые цепочки, а затем скрывался с места преступления.

    Суд признал молодого человека виновным в грабеже и назначил два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита составила апелляцию, однако никаких изменений не приняли.

    Приговор вступил в законную силу 22 мая.