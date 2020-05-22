Суд Краснодара вынес приговор местному жителю за грабеж пожилых женщин

Обвиняемый срывал с пострадавших золотые цепочки, а затем скрывался с места преступления.

Суд признал молодого человека виновным в грабеже и назначил два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита составила апелляцию, однако никаких изменений не приняли.

Приговор вступил в законную силу 22 мая.