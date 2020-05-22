22 мая 2020, 14:22
Суд Краснодара вынес приговор местному жителю за грабеж пожилых женщин
Житель Краснодара в возрасте 27 лет грабил пожилых женщин с июня по июль 2019 года. Общий ущерб достиг 115 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
Обвиняемый срывал с пострадавших золотые цепочки, а затем скрывался с места преступления.
Суд признал молодого человека виновным в грабеже и назначил два года лишения свободы в колонии-поселении. Защита составила апелляцию, однако никаких изменений не приняли.
Приговор вступил в законную силу 22 мая.