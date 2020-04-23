23 апреля 2020, 18:16
Суд ЯНАО оштрафовал вахтовика за рассылку интимного видео
Суд ЯНАО признал виновным вахтовика, рассылавшего интимное видео своей бывшей возлюбленной. Его обязали выплатить штраф. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным следствия, мужчина решил отомстить своей бывшей девушке и отправил руководству компании видео эротического содержания с ее участием.
Подозреваемый не признал свою вину, но подтвердил, что хотел отомстить. Он заявил, что является автором видеоролика, написало ИА Nation News.
Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.