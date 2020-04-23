Суд ЯНАО оштрафовал вахтовика за рассылку интимного видео

По данным следствия, мужчина решил отомстить своей бывшей девушке и отправил руководству компании видео эротического содержания с ее участием.

Подозреваемый не признал свою вину, но подтвердил, что хотел отомстить. Он заявил, что является автором видеоролика, написало ИА Nation News.

Суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.