Суд Якутска рассмотрит дело о субботнике во время самоизоляции

Сотрудники Арктического агротехнического университета забыли о самоизоляции и вышли на субботник. Против ректора открыли дело, его рассмотрит суд Якутска.

«Речь идет о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Акты прокурорского реагирования сегодня находятся на рассмотрении суда», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры региона.

Перед судом ответит первый проректор вуза.

Информация о том, что люди вышли на массовую уборку местного ипподрома в Якутске, появилась несколько дней назад в СМИ. Выяснилось, что в мероприятии участвовали 55 сотрудников агротехнического университета. Почему они собрались в большой группе — выяснят в правоохранительных органах.

Возможно, люди захотели последовать примеру Белоруссии — там накануне массовый субботник провели во многих городах и селах.

Режим полной самоизоляции в столице Якутии и в некоторых других муниципалитетах республики пока никто не отменял — он действует для всех.