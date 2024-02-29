Происшествия 29 февраля 2024, 19:28 Суд изменил приговор зарезавшему жену жителю Башкирии Суд смягчил приговор убийце сотрудницы администрации Белорецка РИА «Новости»

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Верховный суд Башкирии сократил срок лишения свободы признанному виновным в убийстве супруги Алику Махиянову. Наказание сократили на два месяца, до девяти лет и десяти месяцев колонии. Об этом сообщил РБК.

По данным следствия, в августе 2022 года 38-летний мужчина зарезал свою бывшую жену, сотрудницу администрации Белорецка. Махиянов нанес жертве не менее десяти ударов, она скончалась на месте.

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Преступление сняли камеры видеонаблюдения. Правоохранители оперативно задержали экс-супруга. Суд вынес Махиянову приговор осенью 2023 года.

Известно, что женщина неоднократно обращалась в полицию, жалуясь на преследование со стороны бывшего мужа. Однако правоохранители не предприняли должных мер. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении полицейских Белорецка, которые не реагировали на обращения.