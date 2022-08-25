Суд избрал Ройзману меру пресечения

В Екатеринбурге суд избрал бывшему мэру Евгению Ройзману запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Судья постановила освободить Ройзмана в зале суда. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Экс-главе города запретили посещать публичные мероприятия, выходить в Сеть, получать и отправлять письма. Ройзман сможет общаться только с близкими членами семьи, адвокатом и следователями.

Ранее следствие ходатайствовало о введении именно этих запретов. Также оно предложило суду запретить Ройзману покидать место жительства.

Бывшего мэра Екатеринбурга заподозрили в дискредитации ВС России (максимальная санкция по статье — лишение свободы на три года). По данным следствия, 1 июля он опубликовал на YouTube ролик, в котором позволил себе высказывания, порочащие российскую армию.

В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в доме Ройзмана, офисе его фонда и частном музее. В квартире нашли визитки экс-главы СБУ и иностранных дипломатов. Позже Ройзмана задержали на 48 часов. В суде он отказался давать показания.