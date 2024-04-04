Происшествия 04 апреля 2024, 18:30 Суд избрал меру пресечения обвиняемому в мошенничестве директору компании «Мелбет» Суд не стал арестовывать директора букмекерской компании «Мелбет» Freepik

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Тверской районный суд Москвы рассмотрел дело генерального директора ООО «Мелофон» и владельца букмекерской фирмы «Мелбет» Игоря Ляпустина. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Подсудимого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда Ляпустину запретили определенные действия на один месяц и девять суток.

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Ранее сторона обвинения запрашивала арест предпринимателя. Следствие подозревало подсудимого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

По информации РБК, компания «Мелофон» — одна из крупнейших фирм, занимающихся организацией азартных игр. В прошлом году она заняла девятую строчку в рейтинговом списке букмекерских контор. В издании указали, что чистая прибыль «Мелофона» насчитывала около 3,9 миллиарда рублей.