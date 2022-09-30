Суд Ивановской области вынес наказание семейной паре, которая убила свою знакомую | 360°

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Суд Ивановской области вынес наказание семейной паре, которая убила свою знакомую

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В Ивановской области суд вынес наказание 34-летнему мужчине и его 37-летней сожительнице, которые убили свою знакомую во время распития спиртных напитков. Об этом написал «Царьград».

По информации прокуратуры региона, инцидент произошел в апреле 2021 года. К семейной паре в гости пришли знакомые, с которыми они решили выпить. В какой-то момент между гостьей и хозяевами возникла ссора. Мужчина и женщина накинулись на нее, нанося удары по лицу и телу. Через некоторое время пострадавшая скончалась, лежа на полу, сообщили «Дни.ру».

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Пару признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину приговорили к  восьми годам и шести месяцам лишения свободы, а его сожительницу к девяти годам лишения свободы.

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Убийства

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