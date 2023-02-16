Эксклюзив 16 февраля 2023, 16:46 «Суд их настигнет, пусть ждут». Мать хоккеиста — о гибели сына Мать погибшего хоккеиста Харламова: суд настигнет убийц моего сына РИА «Новости»

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Погибший в Новой Москве хоккеист Эдгар Харламов никогда не стал бы причиной драки с отцом своей бывшей девушки. Об этом мать молодого человека Елена Вячеславовна сообщила «360».

ЧП произошло 13 февраля. Молодой человек пришел в дом девушки, где у него начался конфликт с ее отцом. В результате потасовки спортсмен скончался.

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«Он просто сел на него сверху и коленом передавил шею, сын задохнулся. С девушкой они расстались еще 4 февраля, до этого он снимал квартиру с сентября. Хотел, чтобы они жили вместе, независимо от родителей», — пояснила женщина.

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Парень не стал бы причиной конфликта

Мать погибшего отметила, что в ночь на 5 февраля Эдгар помогал девушке перевозить вещи к ее родителям. По ее словам, информация в СМИ о том, что отношения в паре якобы ранее прерывались, являются вымыслом.

«Эдгар пришел к девушке домой, попросил поговорить. Они его впустили, а что было дальше — я уже не знаю. У меня сын очень спокойный, причем жил раньше дома у них. Водил ее младшего брата в сад, не напал бы на отца никогда в жизни. Возможно, отпихнул в ответ, когда его начали выталкивать из квартиры», — добавила Елена.

Небесная кара

Из семьи девушки после гибели сына с ней пытались связаться, однако женщина решила не отвечать на звонки.

«Для меня они семья убийц. Есть суд и Бог, который их покарает. Пусть живут и ждут, когда их кара настигнет. В статье для другого СМИ мама девушки изложила неправду, мой сын никого не преследовал. У меня дома лежит договор на съем квартиры с 4 сентября, они съехали с нее 4 февраля, а до этого жили вместе», — подчеркнула Елена.

Агентство Regnum со ссылкой на правоохранителей сообщало, что Следственный комитет начал проверку по факту смерти 28-летнего Харламова, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.