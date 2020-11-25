Суд Гааги отклонил ходатайства об альтернативных версиях трагедии MH17

«Данное ходатайство должно быть отклонено», — процитировал Стейнхейса сайт URA.ru.

Отмечается, что альтернативные версии озвучили на суде в начале лета нынешнего года. Суд считает виновным в произошедшем гражданина России Олега Пулатова.

Самолет потерпел крушение на Украине в 2014 году. В момент катастрофы на борту было 298 человек. Нидерланды подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека. По их мнению, за эту трагедию должна отвечать Россия.

В Москве уверены, что ракета, сбившая Boeing, была запущена с территории Украины. Уточняется, что Россия покинула группу по расследованию деталей крушения.