25 ноября 2020, 16:19
Суд Гааги отклонил ходатайства об альтернативных версиях трагедии MH17
Суд Гааги отклонил ходатайства об альтернативных версиях крушения Boeing MH17, который потерпел крушение над Донецком. Такое решение огласил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс, информирует ТАСС.
«Данное ходатайство должно быть отклонено», — процитировал Стейнхейса сайт URA.ru.
Отмечается, что альтернативные версии озвучили на суде в начале лета нынешнего года. Суд считает виновным в произошедшем гражданина России Олега Пулатова.
Самолет потерпел крушение на Украине в 2014 году. В момент катастрофы на борту было 298 человек. Нидерланды подали иск против РФ в Европейский суд по правам человека. По их мнению, за эту трагедию должна отвечать Россия.
В Москве уверены, что ракета, сбившая Boeing, была запущена с территории Украины. Уточняется, что Россия покинула группу по расследованию деталей крушения.