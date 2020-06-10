Суд Екатеринбурга вынес приговор серийному угонщику машин

Подозреваемого признали виновным в угоне 16 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 18 миллионов рублей. По данным следствия, в период с декабря 2017 года по август 2018 года он при помощи специального оборудования вскрыл и похитил машины. Делал он это с подельником.

«Используя специальные технические средства, вскрывал охранные сигнализации автомашин иностранного производства, после чего скрывался на них и распоряжался по своему усмотрению. При этом, обвиняемый, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, отдавал предпочтение маркам Lexus и Toyota», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Из 16 похищенных автомобилей 12 вернули законным владельцам. Остальные найти не удалось. За угон машин мужчину отправили в тюрьму на 4,6 года.