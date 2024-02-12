Происшествия 12 февраля 2024, 11:26 Суд Екатеринбурга начал рассматривать дело о краже ювелирных украшений на 5 млн рублей

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Свердловский областной суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении трех мужчин. Их обвиняют в разбойном нападении на ювелирный магазин. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные суда.

Преступление было совершено весной 2023 года на улице Технической. Фигуранты ворвались в помещение торговой точки и, угрожая персоналу стрельбой, вынесли украшения. Сумма ущерба составила более 4,6 миллиона рублей.

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Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Во время обысков у них обнаружили арсенал оружия.