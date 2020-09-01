Суд допросит свидетеля, который видел Ефремова за рулем

Пресненский суд допросит свидетеля, который видел актера Михаила Ефремова за рулем сразу после аварии, в результате которой погиб человек.

Накануне судья заслушал показания свидетелей обвинения и защиты. Они являются абсолютно противоположными. По словам двоих людей, Ефремов в момент ДТП сидел на пассажирском сидении. Еще двое видели его за рулем и даже помогали выбраться из автомобиля после столкновения, информирует ОТР.

Разбирательство в суде находится на завершающей стадии. Артист вины не признает, уверяя, что не помнит происходящего в тот вечер. Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня актер попал в ДТП на Смоленской площади в Москве. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб. Установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.