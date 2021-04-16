Суд Читы рассмотрит дело о незаконном получении диплома за взятку

Читинский суд завел дело о даче взяток в Забайкальском институте железнодорожного транспорта. Выпускник незаконно получил диплом по направлению «инженер путей сообщения». Об этом сообщил «Царьград».

Произошедшее стало возможно из-за сговора студента шестого курса с вузовским преподавателем в 2018 году. Выпускная работа стоила 50 тысяч рублей. Их следовало заплатить прямиком через профессора. Покупавшие ВКР предполагали, что сумма взноса повлияет и на конечную оценку на экзамене. Уголовное дело в отношении купившего дипломную работу утвердила транспортная прокуратура.