Происшествия 25 августа 2023, 12:57 Суд Челябинской области вынес приговор женщине, которая ударила ножом соседа за громкую музыку

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В город Еманжелинск суд вынес приговор местной жительнице, которая ударила соседом ножом за то, что тот включил громкую музыку в ночное время суток. Об этом написал «ФедералПресс».

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области рассказали, что мужчину с ранением в грудь сразу же доставили в больницу.

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Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года и 14 дней в колонии общего режима.