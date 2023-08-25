25 августа 2023, 12:57
Суд Челябинской области вынес приговор женщине, которая ударила ножом соседа за громкую музыку
В город Еманжелинск суд вынес приговор местной жительнице, которая ударила соседом ножом за то, что тот включил громкую музыку в ночное время суток. Об этом написал «ФедералПресс».
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области рассказали, что мужчину с ранением в грудь сразу же доставили в больницу.
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Обвиняемой назначили наказание в виде лишения свободы сроком три года и 14 дней в колонии общего режима.
Суд
Челябинская область
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