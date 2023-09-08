Происшествия 08 сентября 2023, 18:59 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Москве Суд арестовал таксиста, сбившего мальчика на пешеходном переходе в Москве

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Судья отправил в СИЗО мужчину, который, предположительно, сбил на машине десятилетнего мальчика на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого пострадал десятилетний мальчик», — уточнили в ведомстве.

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Ребенка доставили в больницу, его состояние врачи оценили как тяжелое. Пострадавшему окажут всю необходимую помощь.

Представители прокуратуры показали видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как мальчик на самокате пытается пересечь проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этом момент его сбивает автомобиль. От удара ребенок подлетел, перевернулся и упал на землю.

В ведомстве добавили, что против 29-летнего водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Предположительно, водитель проехал на красный сигнал светофора.