Происшествия 08 апреля 2023, 02:03 Суд арестовал водителя, сбившего насмерть 10-летнюю девочку в Московской области Суд арестовал сбившего насмерть 10-летнюю девочку в Павловском Посаде

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Смертельное ДТП произошло в Павловском Посаде вечером 6 апреля. Погиб 10-летний ребенок. Суд принял решение арестовать водителя. Об это сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Во версии следствия, происшествие произошло около 19:15 на улице Большая Покровская. Девочка переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбило легковое авто, за рублем которого был 35-летний мужчина.

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«От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Правоохранители продолжают изучать видео с камер наблюдения, проводить допросы и судебно-медицинские экспертизы.