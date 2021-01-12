Водителя, протаранившего военные автобусы в Подмосковье, арестовали. Ему стало плохо на суде

Полиция попросила арестовать водителя, который устроил крупное ДТП 11 января. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более лиц. Суд ходатайство удовлетворил и отправил мужчину под арест на два месяца.

Во время заседания мужчине стало плохо. По предварительным данным, у него подскочило давление. Подозреваемому понадобилась помощь врача.

ДТП произошло на 28-м километре трассы М-9, рядом с поворотом на деревню Глухово. Колонна из четырех военных автобусов остановилась из-за поломки одного из них. Водитель грузовика рассказал, что перед ДТП отвлекся от дороги, потому что протирал боковое стекло, которое залепила грязь. Когда он снова посмотрел вперед, то заметил людей и автобусы, но не успел среагировать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной информации, ДТП произошло, потому что водитель грузовика не справился с управлением. Экспертиза показала, что он не был пьян, когда управлял транспортным средством.