Происшествия 25 декабря 2023, 16:55 Суд арестовал участника секс-вечеринки на юго-востоке Москвы Суд арестовал на 15 суток участника секс-вечеринки в сауне ТЦ «Февори» в Москве

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Лефортовский суд отправил в изолятор участника откровенной вечеринки в торговом центре на юго-востоке Москвы. Мужчина будет находиться под арестом 15 суток, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным в административном правонарушении. В пресс-службе суда уточнили, что он нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью в общественном месте.

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Как уточнил Telegram-канал Shot, в Москве задержали более 30 человек за участие в массовой оргии в сауне торгового центра. По данным канала, полицейских вызвали очевидцы из-за шума.

Прибывшие сотрудники застали голых женщин и мужчин. На месте было много спиртного и секс-атрибутов. Четыре женщины и шестеро мужчин в возрасте от 21 до 48 лет особенно буйно вели себя, за что на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

На днях блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед россиянами за проведение «голой» вечеринки в столичном клубе «Мутабор». Она пообещала, что все вырученные от продажи билетов средства направит в благотворительные организации.