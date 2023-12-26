Происшествия 26 декабря 2023, 17:44 Суд арестовал предполагаемого виновника смертельной аварии на МКАД Суд в Москве арестовал водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на МКАД Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Никулинский суд Москвы отправил в изолятор мужчину. Предположительно, он стал виновником смертельной аварии на МКАД, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Водитель будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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По данным столичной прокуратуры, авария произошла 23 декабря на внешней стороне 49-го километра МКАД. Там столкнулись несколько машин, одна из них загорелась. На пепелище нашли тела водителя и пассажира.

В ведомстве уточнили, что 20-летний водитель Toyota, не справившись с управлением, врезался в автомобили «ГАЗель» и Great Wall, который от удара выбросило на встречную полосу, а после загорелся.

Накануне в Южном округе Москвы также произошла смертельная авария. Женщина погибла под колесами автомобиля BMW.