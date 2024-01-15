Происшествия 15 января 2024, 17:52 Суд арестовал пранкеров, снимавших треш-ролики в московском метро Суд назначил двум пранкерам административный арест за треш-ролики в метро Москвы РИА «Новости»

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Двух пранкеров, снимавших треш-ролики в московском метро, признали виновными в умышленном нарушении требований транспортной безопасности. Им назначили семь и десять суток административного ареста. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Так, 11 января молодые люди в переходе на станции метро «Краснопресненская» спустились на крышу электропоезда и пробежали по ней. Подойдя к одной из люстр, один из пранкеров выкрутил две лампочки. Также они били ногами по поезду и инсценировали драку, а свои действия, снятые на видео, выкладывали в интернет.

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«20-летний уроженец Ростовской области признан мировым судом виновным в умышленном нарушении требований транспортной безопасности», — уточнили в столичной прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток, а его товарищу, 18-летнему жителю столицы, — на семь суток.

В пресс-службе столичного дептранса заявили, что готовят иск о возмещении материального ущерба.